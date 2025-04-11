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11 апреля, 14:42

Сайнс — о трудностях адаптации: «Привычки из «Феррари» создают сложности в «Уильямсе»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Уильямс» Карлос Сайнс признался, что переход из «Феррари» осложняется выработанной за годы мышечной памятью.

«В «Феррари» мы годами шли по четкому пути развития — определенный баланс, особый стиль пилотирования. Три года одинаковых действий: конкретный момент торможения, входа в поворот, сброса тормоза — все это откладывается в мышечной памяти. И теперь, когда я пересел в другую машину, особенно в квалификации, когда пытаешься выжать дополнительные две десятые, тело автоматически воспроизводит старые паттерны, — сказал Сайнс Crash.net.

Четвертый этап сезона 2025 года пройдет с 11 по 13 апреля в Бахрейне.

Источник: Crash.net
Формула-1
Уильямс
Феррари
Карлос Сайнс
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