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5 апреля, 12:19

Сайнс потеряет три позиции на старте за блокировку Хэмилтона

Камила Абдурахманова
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Стюарды «Гран-при Японии» «Формулы-1» закончили расследование инцидента между Карлосом Сайнсом из «Уильямса» и Льюисом Хэмилтоном из «Феррари», который произошел во втором сегменте квалификации.

Испанский пилот помешал британскому гонщику на первом секторе быстрого круга.

По результатам разбирательства Сайнс получил штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке — это стандартное наказание за блокировку.

Судьи отметили, что у команды было время предупредить Сайнса о том, что Хэмилтон ушел на быстрый круг, не заезжая в боксы. Поэтому Карлос начнет гонку не с 12-й, а с 15-й позиции.

Формула-1
Уильямс
Феррари
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
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