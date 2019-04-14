Сайнс поставил Албона в пример Квяту

Пилот "Макларена" Карлос Сайнс считает, что гонщик "Торо Россо" Даниил Квят должен был проявить осторожность на первом круге гонки "Гран-при Китая". Россиянин столкнулся с испанцем, за что был наказан проездом по пит-лейну и сошел впоследствии с дистанции, а Сайнс финишировал 14-м.

– Я не тот, кто молится на штрафы, но прошу лишь немного больше терпеливости на первом круге, – цитирует F1i Сайнса. – В Шанхае гонка длинная, тут много возможностей для обгона. Албон финишировал в очках после старта с пит-лейна. Это показывает, что такое здесь возможно. Первый круг важен, но нужно быть терпеливым.