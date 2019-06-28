Сайнс получит штраф на "Гран-при Австрии"

Испанский пилот "Макларена" Карлос Сайнс получит штраф на стартовой решетке "Гран-при Австрии" из-за замены компонентов мотора, сообщает официальный сайт "Формулы-1"​.

24-летнему Сайнсу потребовалась замена всех шести компонентов силовой установки, по каждому из них превышена норма на сезон.

Также за замену мотора будет оштрафован пилот команды "Торо Россо" Александр Албон. Оба гонщика начнут "Гран-при Австрии" с последних мест.