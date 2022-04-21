Сайнс получит новый двигатель на машине перед этапом в Имоле
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс получит новый двигатель на «Гран-при Эмилии-Романьи», сообщает Autosport.
Инженеры «Феррари», изучая состояние болида Сайнса после схода испанца в начале «Гран-при Австралии», обнаружили небольшую проблему в работе силовой установки, которая уже возникала по ходу стартового этапа сезона в Бахрейне.
С учетом проблемы, обнаруженной в работе мотора на болиде Сайнса, в «Феррари» решили подготовить обновление.
Таким образом, на этапе в Имоле Сайнс будет использовать чуть более мощную версию мотора.
Новости