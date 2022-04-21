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Сегодня, 20:34

Сайнс получит новый двигатель на машине перед этапом в Имоле

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс получит новый двигатель на «Гран-при Эмилии-Романьи», сообщает Autosport.

Инженеры «Феррари», изучая состояние болида Сайнса после схода испанца в начале «Гран-при Австралии», обнаружили небольшую проблему в работе силовой установки, которая уже возникала по ходу стартового этапа сезона в Бахрейне.

С учетом проблемы, обнаруженной в работе мотора на болиде Сайнса, в «Феррари» решили подготовить обновление.

Таким образом, на этапе в Имоле Сайнс будет использовать чуть более мощную версию мотора.

Феррари
Карлос Сайнс
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