Сайнс подтвердил, что ведет переговоры по новому контракту с «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подтвердил, что ведет переговоры по продлению контракта с командой.

«Вообще, я должен сказать, что мне нечего сказать (смеется). В данный момент мы ведем переговоры. Очевидно, что и я, и «Феррари» довольны сотрудничеством. Нас устраивает ситуация и мы хотим продолжать работать вместе. Мы постараемся как можно скорее договориться, но в данный момент сделки еще нет», — приводит Autosport слова Сайнса.

Сайнс выступает за «Феррари» с сезона-2021. Нынешний контракт 27-летнего испанца действует до конца 2023 года. В прошлом сезоне гонщик занял пятое место в личном зачете «Формулы-1», опередив своего партнера по команде Шарля Леклера (7-й) на 5,5 очка.