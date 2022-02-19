Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 06:46

Сайнс подтвердил, что ведет переговоры по новому контракту с «Феррари»

Иван Торопцев
Корреспондент

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подтвердил, что ведет переговоры по продлению контракта с командой.

«Вообще, я должен сказать, что мне нечего сказать (смеется). В данный момент мы ведем переговоры. Очевидно, что и я, и «Феррари» довольны сотрудничеством. Нас устраивает ситуация и мы хотим продолжать работать вместе. Мы постараемся как можно скорее договориться, но в данный момент сделки еще нет», — приводит Autosport слова Сайнса.

Сайнс выступает за «Феррари» с сезона-2021. Нынешний контракт 27-летнего испанца действует до конца 2023 года. В прошлом сезоне гонщик занял пятое место в личном зачете «Формулы-1», опередив своего партнера по команде Шарля Леклера (7-й) на 5,5 очка.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/sainz-in-the-middle-of-negotiations-over-new-ferrari-f1-contract/8282593/
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
0
Читайте также
Выход в финал несколько раз висел на волоске. Но Россия выбралась и сразится за золото!
Ирина Слуцкая: «Рядом с Камилой должны быть люди, которые ей вложат в голову, что жизнь не заканчивается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон: «Ферстаппен не виноват в исходе сезона-2021, он сделал все, что должен был сделать гонщик, учитывая предоставленную возможность»

Майкл Андретти подал заявку на создание новой команды в «Формуле-1» в 2024 году
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости