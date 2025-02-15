Сайнс поделился первыми впечатлениями от нового болида

Пилот «Уильямс» Карлос Сайнс рассказал о своих первых впечатлениях от нового болида после тестового заезда в Сильверстоуне.

«Пока все хорошо, но здесь очень холодно! Все прошло отлично, и это радует. За рулем всегда непросто проехать установочный круг на новой машине. Есть пара-тройка моментов, которые, как мне кажется, можно улучшить, так что нам есть о чем поговорить. Затем мы подготовим машину к заездам на сликах и начнем постепенно набирать скорость», — приводит слова Сайна Sky Sports.

Утром 14 февраля британская команда представила новую модель — FW47. Первым, кто испытал автомобиль, стал испанец Сайнс. Он проехал один установочный круг и вернулся в гараж.

По результатам 2024 года Сайнс, выступавший за «Феррари», занял пятое месте в личном зачете пилотов «Формулы-1».