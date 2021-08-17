Сайнс поделился мнением о прогрессе «Феррари» в текущем сезоне «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о прогрессе команды в текущем сезоне «Формулы-1» и адаптации в команде.

«Цель каждого гонщика — быть лучшим. Ты не можешь ограничиваться только борьбой с напарником. В «Феррари» меня ждал новый старт со множеством неизвестных. И я понимал, что буду соперничать с одним из самых быстрых гонщиков, если вообще не самым быстрым.

Леклер уже отлично знал, чего ждать от машины, и был гораздо лучше интегрирован в работу команды. В такой ситуации начинаешь думать, как ты сам туда впишешься. Но сейчас я могу сказать, что доволен тем, как справился с задачей.

Наша машина хороша в медленных поворотах. Чем медленнее поворот — тем лучше она его проходит. С другой стороны, мы по-прежнему отстаем в тех областях, где требуется работа двигателя. Мы работаем над решением этой проблемы к 2022 году, хотя по сравнению с прошлым сезоном команда добилась хорошего прогресса.

В этом году у нас также было несколько обновлений болида, но наибольший прогресс был достигнут за счет оптимизации настроек, понимания особенностей работы шин и реализации нашего потенциала и в квалификациях, и в гонках. Это может помочь вам отыграть ключевые 0,1-0,2 секунды", — приводит слова Сайнса Auto Motor und Sport.

Сайнс проводит первый сезон в составе «Феррари». Его напарник Шарль Леклер выступает за команду с 2019 года.