Сайнс остался доволен шестым результатом в квалификации в Имоле

Пилот «Уильямс» Карлос Сайнс прокомментировал 6-й результат квалификации в Имоле.

«Нет причин для беспокойства, потенциал у машины есть. Команда сознательно отказалась от использования шин «Медиума», которые могли бы обеспечить небольшое преимущество в скорости, ради сохранения свежего комплекта для гонки. Уверен, что это правильное решение, учитывая сложность работы с резиной на трассе. Горжусь показанной скоростью в сложных условиях и расцениваю свой прогресс как хороший знак», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

По итогам квалификации поул-позицию завоевал пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.