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Сегодня, 02:27

Сайнс — о пятом месте на «Гран-при Нидерландов»: «Это хороший результат»

Сергей Разин
корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил свое выступление на «Гран-при Нидерландов», где он занял пятое место.

«Это хороший результат, так как мы не ожидали такой позитивной гонки, особенно после сложного начала уикенда. Мы провели очень уверенную гонку в хорошем темпе и с несколькими хорошими обгонами на трассе. Особенно хорош был отрезок на жестких шинах, когда у меня было свободное пространство впереди.

У Леклера тоже было очень хорошее воскресенье, так что я рад за команду. Мы определенно направляемся в Монцу с хорошим настроением, и я с нетерпением жду возможности выступить перед нашими тифози», – приводит слова Сайнса официальный сайт гонщика.

Ландо Норрис из «Макларена» стал победителем «Гран-при Нидерландов». Для него эта победа стала второй в сезоне после этапа в Майами и второй за все время выступлений в «Формуле-1». Второе место занял пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, замкнул тройку лучших Шарль Леклер из «Феррари».

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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