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Сайнс оценил перспективы Норриса в «Макларен»

12:33
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Бывший партнер Ландо Норриса по «Макларен», гонщик «Феррари» Карлос Сайнс оценил перспективы британца в команде, с которой тот подписал долгосрочный контракт.

«Сейчас в «Формуле-1» есть группа пилотов, которые соревнуются примерно на одном уровне. Я бы включил в этот список Норриса. Они все — потенциальные чемпионы, им просто нужно найти подходящую машину, чтобы бороться за титул. Уровень в «Формуле-1» настолько высок, что, к сожалению, тут больше зависит от команд, нежели от самих пилотов. Впрочем, я уверен, что у Норриса есть потенциал, чтобы вывести «Макларен» на топ-уровень», — приводит Speedweek слова Сайнса.

Сайнс и Норрис вместе выступали за «Макларен» с 2019 по 2020 год. С сезона-2021 испанец является гонщиком «Феррари». 19 мая Норрис заключил долгосрочное соглашение с «Макларен».

Дополнительная информация:

https://www.speedweek.com/formel1/news/175678/Carlos-Sainz-ueber-Norris-Potenzieller-Weltmeister.html

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