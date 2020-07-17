Сайнс объяснил, почему пилоты не ездят в дождь во время тренировок

Пилот команды «Макларен» Карлос Сайнс объяснил, почему команды не выезжают на трассу в дождь во время свободных практик.

«Дело не в пилотах, — цитирует Сайнса Motorsport.com. — Не в том, что нас или командам не хочется выезжать. Я первым предложил покинуть боксы. Все те, кто сидят дома и смотрят трансляцию, думают, что мы сидим в гаражах, так как на трассе слишком много воды. Но дело совсем не в этом. Причина в том, что в пятницу мы можем использовать только шины, выделенные для квалификации. И если после этого в субботу тоже будет дождь, они будут уже изношены.

Все дело в позиции FIA — или Pirelli, не знаю точно, кто за это отвечает. И это совсем не подталкивает нас ездить больше. Надо понять, возможно ли это изменить. Если они дадут нам дополнительный комплект промежуточной резины, кроме тех, что отведены для квалификации. мы обязательно используем его. Не знаю, почему они не делают этого. У нас всего три комплекта на уик-энд. Так что мы вынуждены откладывать по одному для каждого сегмента квалификации. Если у нас не будет еще одного комплекта, то ездить не на чем».

На «Гран-при Венгрии» зачетное время во второй пятничной сессии показали всего 13 гонщиков, и только Себастьян Феттель с Кими Райкконеном проехали за полтора часа больше десяти кругов.