Сайнс может получить штраф за блокировку Джовинацци в квалификации

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс был вызван к стюардам «Гран-при Венгрии». Испанец подозревается в том, что о6н мог помешать Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео» по ходу первого сегмента квалификации, сообщает BBC.

В том случае, если вина Сайнса будет доказана, он может быть оштрафован и потерять как минимум три позиции на старте гонки.

В прошедшей квалификации «Гран-при Венгрии» Сайнс занял девятое место.