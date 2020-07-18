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Сайнс может получить штраф за блокировку Джовинацци в квалификации

18:11
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Пилот «Макларена» Карлос Сайнс был вызван к стюардам «Гран-при Венгрии». Испанец подозревается в том, что о6н мог помешать Антонио Джовинацци из «Альфа Ромео» по ходу первого сегмента квалификации, сообщает BBC.

В том случае, если вина Сайнса будет доказана, он может быть оштрафован и потерять как минимум три позиции на старте гонки.

В прошедшей квалификации «Гран-при Венгрии» Сайнс занял девятое место.

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