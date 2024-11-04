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Сегодня, 12:34

Сайнс извинился перед командой за аварии в гонке и квалификации «Гран-при Бразилии»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Пилот команды «Формулы-1» «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свои аварии в квалификации и главном заезде «Гран-при Бразилии».

Квалификация и гонка проходили 2 и 3 ноября соответственно в сложных погодных условиях. В первом случае болид испанца развернуло, после чего он ударился задней частью об ограждение трассы. Во время основного заезда произошла схожая ситуация — удар о борт после разворота.

«Это правда, что я коснулся белой линии. Но другие тоже это делали, и ничего не случалось. Так что мне очень жаль, что это произошло. В то же время отмечу, что я чувствовал себя очень неуютно в машине, которая странно себя вела на мокрой дороге. Трудно понять, в чем причина, но в этом году во время дождя ездить на ней — какой-то кошмар.

Я никогда не любил мокрые трассы, и сегодняшний день стал еще одним плохим примером. Обычно я быстр в воде, но тогда это было невозможно. Это был очень трудный день, я допустил две ошибки, которые не идут на пользу ни мне, ни команде. За что я прошу прощения», — цитирует гонщика FormulaPassion.

После «Гран-при Бразилии» «Феррари» занимает 2-е место в турнирной таблице Кубка конструкторов, набрав 557 очков. Сайнс находится на 5-й строчке в общем зачете пилотов с 244 баллами.

Источник: FormulaPassion
Феррари
Карлос Сайнс
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