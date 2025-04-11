Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

11 апреля, 17:10

Сайнс избежал штрафа за ругань

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс не получил штраф 40 тысяч евро за использование нецензурной лексики на пресс-конференции, сообщает издание ESPN.

ФИА решила не передавать ситуацию на рассмотрение стюардов. Тем не менее Карлос извинился за свое поведение и выразил готовность загладить вину, но способ это сделать будет определен позже.

Ранее на пресс-конференции Сайнс, говоря о штрафе 10 тысяч евро за опоздание на исполнение гимна во время «Гран-при Японии», использовал выражение «Д*рьмо случается».

Перед началом сезона 2025 года ФИА официально ужесточила наказания за нецензурную лексику на пресс-конференциях. Это произошло после того, как в 2024 году Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выругался на состояние болида и получил за это общественные работы.

Формула-1
Уильямс
Карлос Сайнс
Читайте также
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Феррари» привезла на «Гран-при Бахрейна» обширный пакет обновлений

Хорнер: «Никто не хочет повторения сценария 2014 года»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости