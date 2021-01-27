Сайнс дебютировал за «Феррари»
20:58
Гонщик Карлос Сайнс дебютировал за «Феррари» на тестах команды в Фьорано (Италия).
Испанец проведет за рулем болида команды образца 2018 года два дня: 27 и 28 января.
Red 55 ??@Carlossainz55 turns his first laps as a @ScuderiaFerrari driver!#F1 pic.twitter.com/J12wf9Rwo0— Formula 1 (@F1) January 27, 2021
Сайнс, выступавший за «Макларен», занял место Себастьяна Феттеля в «Феррари». С 2021 года Феттель будет выступать за «Астон Мартин».
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