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Сайнс дебютировал за «Феррари»

20:58
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Гонщик Карлос Сайнс дебютировал за «Феррари» на тестах команды в Фьорано (Италия).

Испанец проведет за рулем болида команды образца 2018 года два дня: 27 и 28 января.

Сайнс, выступавший за «Макларен», занял место Себастьяна Феттеля в «Феррари». С 2021 года Феттель будет выступать за «Астон Мартин».

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