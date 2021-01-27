Гонщик Карлос Сайнс дебютировал за «Феррари» на тестах команды в Фьорано (Италия).

Испанец проведет за рулем болида команды образца 2018 года два дня: 27 и 28 января.

Сайнс, выступавший за «Макларен», занял место Себастьяна Феттеля в «Феррари». С 2021 года Феттель будет выступать за «Астон Мартин».