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Сегодня, 13:58

Сарджент потерпел жесткую аварию в третьей практике «Гран-при Нидерландов»

Сергей Разин
корреспондент
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Болид Логана Сарджента.
Фото AFP

Пилот «Уильямса» Логан Сарджент потерпел жесткую аварию на третьей практике «Гран-при Нидерландов».

23-летний американец не справился с управлением и улетел в отбойник, после чего его болид загорелся. Сам Сарджент не пострадал, однако свободные заезды на время были приостановлены.

Логан Сарджент.
Фото Global Look Press

Сегодня, 24 августа, в 17.00 также пройдет квалификация «Гран-при Нидерландов». Гонка состоится завтра, 25 августа, и начнется в 16.00 мск.

Формула-1
Уильямс
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