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Сегодня, 20:42

Сарджент будет выступать под вторым номером в «Формуле-1»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новичок «Уильямс» Логан Сарджент выбрал номер для участия в сезоне-2023.

«Я привык к этому номеру в «Формуле Рено», где у меня получился с ним весьма неплохой сезон. Вообще-то, мой номер — три, но он был уже занят Даниэлем Риккардо. Так что я решил взять один из тех, с которым побеждал прежде, и стартовать с ним в «Формуле-1», — приводит слова Сарджента официальный сайт «Уильямс».

Сэрджант завершил сезон-2022 «Формулы-2» на четвертом месте, набрав 148 очков, которых хватило для получения суперлицензии. В составе «Уильямса» Логан заменил канадца Николаса Латифи.

Источник: https://www.williamsf1.com/posts/3c17b26c-f923-464e-9027-117e24ec9e25/introducing-LS2?autoplay=1
Формула-1
Уильямс
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