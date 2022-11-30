Сарджент будет выступать под вторым номером в «Формуле-1»

Новичок «Уильямс» Логан Сарджент выбрал номер для участия в сезоне-2023.

«Я привык к этому номеру в «Формуле Рено», где у меня получился с ним весьма неплохой сезон. Вообще-то, мой номер — три, но он был уже занят Даниэлем Риккардо. Так что я решил взять один из тех, с которым побеждал прежде, и стартовать с ним в «Формуле-1», — приводит слова Сарджента официальный сайт «Уильямс».

Сэрджант завершил сезон-2022 «Формулы-2» на четвертом месте, набрав 148 очков, которых хватило для получения суперлицензии. В составе «Уильямса» Логан заменил канадца Николаса Латифи.