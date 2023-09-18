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Сегодня, 10:06

Санкции против Никиты Мазепина вновь ввели и сразу же приостановили

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Никита Мазепин.
Фото Global Look Press

14 сентября 2023 года Совет ЕС постановил продлить санкции против Никиты Мазепина еще на шесть месяцев, а Европейский суд общей юрисдикции обязал немедленно приостановить их действие.

Председатель Европейского суда общей юрисдикции издал 7 сентября 2023 года очередное постановление, предписывающее Совету ЕС приостановить санкции, если они будут продлены в отношении Никиты Мазепина, профессионального автогонщика и бывшего пилота «Формулы-1», у которого, как решил Суд, должна сохраняться возможность вести переговоры, тренироваться и участвовать в соревнованиях на территории ЕС.

«Совет ЕС злоупотребляет своими полномочиями, чтобы свести на нет четкие постановления Председатель суда общей юрисдикции, — подчеркнул «СЭ» адвокат Никиты Мазепина Аарон Басс. — Это не что иное, как серьезнейший институциональный кризис. И для какой цели? Только чтобы наложить санкции, основываясь на вымышленных обвинениях и безотносительных или несуществующих доказательствах, на молодого спортсмена, который, как установил суд, никак не вовлечен ни в украинский конфликт, ни в бизнес, приносящий российскому правительству существенный доход».

Ранее, 1 марта 2023 года Председатель Европейского суда общей юрисдикции вынес беспрецедентное постановление, впервые приостанавливающее санкции ЕС в порядке обеспечительных мер. Две недели спустя Совет заново ввел санкции против Никиты Мазепина без учета данного постановления, в результате чего Председатель суда вынужден был снова приостановить их 19 июля.

22 августа 2023 года Суд присвоил делу Никиты Мазепина против Совета ЕС приоритетный статус.

Никита Мазепин
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