Бывший гонщик заявил, что Мазепину не место в «Формуле-1»

Бывший гонщик «Формулы-1» Мика Сало высказал мнение, что россиянину Никите Мазепину не место в «Королевских гонках».

Пилот «Хааса» в своей дебютной гонке на «Гран-при Бахрейна» не проехал и круга. 22-летний российский пилот попал в аварию и разбил болид.

«Этому парню просто не место в «Формуле-1», — цитирует Сало GrandPX со ссылкой на финский телеканал C More.

Напомним, что россиянин объяснил произошедшее и взял на себя вину за аварию. Он также принес извинения команде.