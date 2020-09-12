Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

С 2021 года каждая новая команда «Ф-1» будет обязана заплатить 200 миллионов долларов за место в чемпионате

16:15
Теги:

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что любая новая команда, которая захочет присоединиться к «Формуле-1», начиная с 2021 года, должна будет заплатить 200 миллионов долларов. Данные условия были прописаны в новом Договоре Согласия, сообщает Autosport.

Эта сумма будет распределена между десятью нынешними командами «Формулы-1» в равной степени и гарантирует, что команды не понесут финансовых убытков после перераспределения призовых в связи с увеличением количества участников.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир