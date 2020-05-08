Руководство «Формулы-1» не исключает, что сезон 2020 года не состоится

Руководство «Формулы-1» не исключает вариант, при котором будут отменены все «Гран-при» в 2020 году. Однако пока предпринимаются все возможные шаги, чтобы начать сезон в июле, сообщает BBC.

— Мы не можем дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится, однако нашей целью остается проведение первого этапа 5 июля в Австрии. После этого, вероятно, проведем еще одну гонку на «Ред Булл Ринг» через неделю. Ожидаем, что «Гран-при» в Европе пройдут без болельщиков, но надеемся на открытие для посещения более поздних этапов, — заявил исполнительный директор организации Чейз Кэри.

Ранее были отменены гонки в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25-27 сентября.