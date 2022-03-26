Руководители команд «Формулы-1» обсудят будущее «Гран-при Саудовской Аравии»

Руководители команд «Формулы-1» намерены вернуться к обсуждению долгосрочных перспектив проведения «Гран-при Саудовской Аравии» после завершения мартовского этапа, сообщает Motorsport.

Ранее сообщалось, что после второй свободной практики состоялось четырехчасовое совещание, на котором гонщики и представители команд согласились продолжить выступления.

Вчера, 25 марта во время первой сессии свободных заездов «Гран-при Саудовской Аравии» йеменская группировка хуситов провела ракетный обстрел нефтяных объектов, находящихся рядом с автодромом в Джидде, где проходит этап.