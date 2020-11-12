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Руководитель «Уильямс» заразился коронавирусом и пропустит «Гран-при Турции»

08:47
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Руководитель «Уильямс» Саймон Робертс заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба британской команды.

Специалист сдал положительный тест на инфекцию во время плановой проверки перед поездкой на «Гран-при Турции». В соответствии с протоколом безопасности Робертс проведет 10 дней в самоизоляции и не посетит ближайший этап «Формулы-1». В отсутствии Робертса руководить командой будут менеджер Дэйв Реддинг и главный инженер Адам Картер.

«Гран-при Турции» пройдет с 13 по 15 ноября.

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