Руководитель «Уильямс» заразился коронавирусом и пропустит «Гран-при Турции»

Руководитель «Уильямс» Саймон Робертс заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба британской команды.

Специалист сдал положительный тест на инфекцию во время плановой проверки перед поездкой на «Гран-при Турции». В соответствии с протоколом безопасности Робертс проведет 10 дней в самоизоляции и не посетит ближайший этап «Формулы-1». В отсутствии Робертса руководить командой будут менеджер Дэйв Реддинг и главный инженер Адам Картер.

«Гран-при Турции» пройдет с 13 по 15 ноября.