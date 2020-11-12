Руководитель «Уильямс» заразился коронавирусом и пропустит «Гран-при Турции»
08:47
Руководитель «Уильямс» Саймон Робертс заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба британской команды.
Специалист сдал положительный тест на инфекцию во время плановой проверки перед поездкой на «Гран-при Турции». В соответствии с протоколом безопасности Робертс проведет 10 дней в самоизоляции и не посетит ближайший этап «Формулы-1». В отсутствии Робертса руководить командой будут менеджер Дэйв Реддинг и главный инженер Адам Картер.
«Гран-при Турции» пройдет с 13 по 15 ноября.
Williams Racing can confirm that Acting Team Principal Simon Roberts has tested positive for COVID-19 prior to travelling to Istanbul for this weekend's Turkish Grand Prix.— Williams Racing (@WilliamsRacing) November 11, 2020
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