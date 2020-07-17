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Руководитель «Рейсинг Пойнт»: «Странно, мы провели всего два этапа, а уже обсуждаем трансферные слухи»

17 июля 2020, 19:57

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Сафнауэр прокомментировал информацию о том, что гонщик «Феррари» Себастьян Феттель может занять место одного из пилотов команды с 2021 года. Ранее появлялась информация о том, что «Рейсинг Пойнт» может расторгнуть контракт с Серхио Пересом ради подписания Феттеля.

— У Переса и Лэнса Стролла есть контракты на следующий год, мы довольны своими пилотами, — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Сафнауэра. — Странно, мы провели всего два этапа, а уже обсуждаем трансферы. Останутся ли Перес и Стролл в команде в 2021 году? Сложно предсказывать будущее. Им обоим просто нужно показать свои максимум. У обоих пилотов есть контракты и мы никогда не собирались относиться к соглашениям с гонщиками неуважительно.

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