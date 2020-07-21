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Руководитель «Рейсинг Пойнт» рассказал об интересе команды к Феттелю

11:47
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Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Сафнауэр отреагировал на слова пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля о его команде. Ранее Феттель назвал «Рейсинг Пойнт» «интересным проектом». Сообщалось, что немец может перейти в британскую команду.

— Приятно слышать, что Феттель в нас заинтересован, — цитирует Nextgen-Auto Сафнауэра. — Что касается нас, то как можно не проявлять интерес к четырехкратному чемпиону «Формулы-1»?

Контракт Феттеля с «Феррари» действует до конца 2020 года, после чего пилот станет свободным агентом.

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