Руководитель «Рейсинг Пойнт» озадачен решением ФИА снять с команды 15 очков

Руководитель «Рейсинг Пойнта» Отмар Зафнауэр заявил, что озадачен решением Международной автомобильной федерации («ФИА») лишить его команду 15 очков и оштрафовать на 400 тысяч евро за нелегальное использование воздуховодов задних тормозов по аналогии с теми, что были установлены на болидах «Мерседеса» в 2019 году.

— Хорошая новость состоит в том, что нашу машину признали полностью легальной с технической точки зрения, так что мы сможем и дальше использовать эти воздуховоды, — цитирует Crash.net Зафнауэра. — Все дело в регламенте. Мы читали его, там не было никаких положений, запрещающих нам делать то, что мы сделали. Можно сказать, что другие команды сделали то же самое, кто-то даже в большей степени, так что решение ФИА нас озадачило. Теперь надо решить, будем ли мы подавать апелляцию на это решение, но, как я уже сказал, хорошо, что мы можем продолжать использовать болиды в их нынешнем виде, что они соответствуют регламенту.