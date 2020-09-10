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Руководитель «Рейсинг Пойнт» — о переходе Феттеля в команду: «Это лучший пилот для нашей новой эры»

13:58
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Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал подписание контракта с четырехкратным чемпионом «Формулы-1» Себастьяном Феттелем на следующий год. С сезона-2021 команда будет выступать в «Королевских гонках» под названием «Астон Мартин».

— Все в Сильверстоуне очень воодушевлены новостью о переходе Феттеля, — приводит Motorsportweek слова Зафнауэра. — Себастьян доказал, что является чемпионом по праву, он обладает психологией победителя, что совпадает с нашими амбициями как команды «Астон Мартин» со следующего года. Феттель — один из лучших в мире, я не могу представить лучшего пилота для новой эры нашей команды. Он сыграет значительную роль в переходе команды на новый уровень.

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