Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал подписание контракта с четырехкратным чемпионом «Формулы-1» Себастьяном Феттелем на следующий год. С сезона-2021 команда будет выступать в «Королевских гонках» под названием «Астон Мартин».

— Все в Сильверстоуне очень воодушевлены новостью о переходе Феттеля, — приводит Motorsportweek слова Зафнауэра. — Себастьян доказал, что является чемпионом по праву, он обладает психологией победителя, что совпадает с нашими амбициями как команды «Астон Мартин» со следующего года. Феттель — один из лучших в мире, я не могу представить лучшего пилота для новой эры нашей команды. Он сыграет значительную роль в переходе команды на новый уровень.