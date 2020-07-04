Руководитель «Рено» подтвердил переговоры с Алонсо

Руководитель «Рено» Сирил Абитбуль подтвердил информацию о переговорах с Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион «Формулы-1» может вернуться в «Королевские гонки» в следующем сезоне. Как сообщалось ранее, Алонсо может заменить в «Рено» Даниэля Риккьярдо, который перейдет в 2021 году в «Макларен» на место Карлоса Сайнса. Последний же станет пилотом «Феррари».

— Мы ведем переговоры с несколькими гонщиками, и Фернандо — один из них, — цитирует Абитбуля журналистка Ноэми де Мигель в Twitter. — Но сейчас я сосредоточен на ближайших гонках. У Риккьярдо контракт до конца сезона. И он его выполнит.

Алонсо выступал в «Формуле-1» с 2001 по 2018 год в составе «Минарди», «Рено», «Макларена», «Феррари» и «Хонды». В составе «Рено» он стал чемпионом в 2005 и 2006 году.