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Руководитель «Рено» опроверг слухи об уходе команды из «Формулы-1»

08:58

Руководитель «Рено» Сириль Абитбуль опроверг информацию о возможном уходе французской команды из «Формулы-1».

— Я могу опровергнуть эту информацию, — цитирует AutoWeek Абитбуля. — Впрочем, не уверен, что этими словами я прекращу все разговоры вокруг нашей команды. Они возникают постоянно.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Рено» испытывает серьезные финансовые проблемы, сообщалось, что компания может не пережить финансовый кризис, возникший из-за пандемии коронавируса.

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