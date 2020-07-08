Руководитель «Рено»: «Миссией Алонсо будет помочь «Рено» как можно лучше подготовиться к сезону-2022»

Руководитель «Рено» Сирил Абитбуль прокомментировал подписание контракта с Фернандо Алонсо на сезон-2021.

— Подписание Алонсо — часть плана «Рено» по продолжению выступлений в «Формуле-1» и стремления вернуться в число лидеров гоночной серии, — приводит пресс-служба «Рено» слова Абитбуля. — Присутствие Фернандо даст нам большое преимущество как в спортивном плане, так и в плане развития бренда. Вдобавок к прошлым успехам, мы будем работать с прицелом на будущее. Опыт и целеустремленность Алонсо помогут нам выжать максимум из каждого. Также, Фернандо привнесет в команду победную культуру. Миссией Алонсо и его партнера по команде Эстебана Окона будет помочь команде как можно лучше подготовиться к сезону-2022.

Ранее «Рено» объявил о подписании контракта с Фернандо Алонсо. Он заменит Даниэля Риккьярдо, который перейдет в «Макларен».