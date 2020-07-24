Руководитель «Рено»: «Алонсо говорит нам: «Ребята, забудьте про 2021-й год». Все мысли о сезоне-2022»

Руководитель «Рено» Сирил Абитбуль рассказал об отношении гонщика Фернандо Алонсо к переходу в французскую команду. Двукратный чемпион «Формулы-1» займет место боевого пилота в «Рено» с сезона-2021.

— Для него важен только 2022 год, — цитирует RaceFans Абитбуля. — Он практически не интересуется тем, что будет в сезоне-2021. Он будет выступать за нас с 2021 года, можно подумать, что он хочет убедиться, что мы будем конкурентоспособны, но на самом деле он говорит: «Ребята, забудьте о 2021-м». Не то чтобы мы не собираемся достойно выступать в следующем сезоне, но все мысли уже о сезоне-2022, когда будет новый регламент.