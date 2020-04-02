Руководитель «Ред Булла» сомневается, что все команды «Формулы-1» переживут кризис

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер считает, что не все команды могут пережить кризис в «Формуле-1», вызванный отсутствием соревнований. Старт сезона был отложен из-за пандемии коронавируса.

— «Формула-1» переживет этот кризис, — цитирует AFP Хорнера. — У нее прочная основа и большие традиции. Но выживут ли все команды? Это вопрос. Думаю, все руководители команд должны действовать сообща в интересах спорта и остальных участников. Мы должны сделать все возможное, чтобы все десять команд вернулись в «Формулу-1» и выжили. Отличие от финансового кризиса 2008 года в том, что тогда мы могли соревноваться, все «Гран-при» проводились. А здесь больше неизвестности. Когда мы снова будем гоняться? Никто не знает.

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