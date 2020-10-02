Руководитель «Ред Булла» прокомментировал решение «Хонды» уйти из «Формулы-1»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер прокомментировал решение «Хонды», поставляющей моторы для болидов команды «Формулы-1», покинуть «Королевские гонки» после сезона-2021.

— Как команда мы понимаем, насколько тяжело «Хонде» было отказаться от выступлений в «Формуле-1», — приводит The Race слова Хорнера. — Смещение акцентов в автомобильной промышленности привело к тому, что компания решила перераспределить свои ресурсы. Мы это понимаем и с уважением относимся к принятому решению. Понятно, что в связи с уходом «Хонды» у нашей команды возникают определенные трудности, но мы уже оказывались в подобной ситуации, у нас хватит ресурсов, чтобы предпринять необходимые меры.

Хотя мы и расстроены тем, что не сможем продолжить сотрудничество с «Хондой», мы гордимся успехами, которых добились вместе. Мы благодарим «Хонду» за неоценимый вклад и преданность своему делу.