Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Руководитель «Ред Булла» получил предупреждение за оскорбление маршала

22:22
Теги:

Стюарды ограничились официальным предупреждением руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру за высказывания перед «Гран-при Катара», сообщает сайт ФИА.

В документе подтверждается, что Хорнер назвал маршала «негодяем». Сам Кристиан пояснил, что такая реакция связана с напряженным состоянием после штрафа Макса Ферстаппена. Хорнер заявил о готовности извиниться перед маршалом и объяснить в прессе, что не хотел оскорблять работника.

Кроме этого, босс «Ред Булл» примет участие в Международной программе для стюардов в феврале 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки
Актриса Нина Русланова скончалась
0