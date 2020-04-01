Руководитель «Ред Булла» не исключил, что перерыв в «Формуле-1» может продлиться до мая

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер заявил, что весенний перерыв в сезоне-2020 «Формулы-1» может быть продлен до начала мая. Сезон в гоночной серии еще не стартовал, летний перерыв был перенесен на весну в связи с пандемией коронавируса. Все команды «Формулы-1» прекратили работу на базах на время паузы.

— Мы планируем проводить конференции каждую неделю в течении перерыва в сезоне, — цитирует BBC Хорнера. — Думаю, что он может быть продлен. Вполне реально, что она может длиться до конца апреля-начала мая, а то и дольше. Этот вопрос стоит на повестке дня у команд «Формулы-1» и Международной автомобильной федерации. В конце концов, это единственный честный способ решить проблему. Мы ведь соревнуемся друг с другом, поэтому логично распространить на всех единые ограничения при помощи ФИА до тех пор, пока все команды смогут вернуться к работе.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2777 случаев заражения, 24 человека умерли, выздоровело — 190.