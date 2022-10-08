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8 октября, 16:06

Хорнер: «Всегда лучше стартовать с первого ряда, особенно когда на гонку может повлиять погода»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвел итоги квалификации на «Гран-при Японии».

Пилот команды Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, показав время 1 минута и 29,304 секунды.

«Макс выступил феноменально. В начале третьего сегмента квалификации ему удалось проехать фантастический круг. Во второй попытке он допустил небольшую ошибку, в результате чего повредил днище болида во время заезда на поребрик. Всегда лучше стартовать с первого ряда, особенно когда на гонку может повлиять погода. Хотя условия в любом случае будут для всех одинаковыми.

В воскресенье утром же мы первым делом посмотрим на то, с какими погодными условиями нам придется иметь дело. Мы в любом случае постараемся выступить как можно лучше", — приводит слова Хорнера Racingnews365.

Гонка в рамках «Гран-при Японии» состоится в воскресенье, 9 октября и начнется в 8.00 по московскому времени.

Ферстаппен может досрочно стать двукратным чемпионом «Формулы-1» — для этого ему завтра нужно набрать на 8 очков больше Шарля Леклера и на 6 очков больше Серхио Переса.

Источник: https://racingnews365.nl/horner-onder-de-indruk-na-fantastische-ronde-van-fenomenale-verstappen
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
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