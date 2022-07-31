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Сегодня, 20:13

Хорнер: «На «Гран-при Венгрии» Ферстаппен был просто в огне»

Хорнер остался доволен выступлением «Ред Булл» на «Гран-при Венгрии»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер остался доволен выступлением команды на «Гран-при Венгрии».

«У нас была небольшая проблема со сцеплением, система работала не совсем так, как должна была. Однако затем эта проблема, судя по всему, решилась сама собой и Макс смог на максимуме атаковать соперников, находившихся впереди него. Сегодня Макс был просто в огне, даже с этим разворотом.

Вообще сегодня у нашей машины был отличный темп. Думаю, Серхио Перес тоже мог бы побороться за место на подиуме, если бы не включившийся режим виртуального автомобиля безопасности. Так что у нас есть повод говорить об отличном командном выступлении сегодня», — приводит слова Хорнера racingnews365.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии». Вторым к финишу пришел семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Тройку лучших замкнул его партнер по команде Джордж Расселл. Серхио Перес занял пятое место.

Источник: https://racingnews365.nl/horner-komt-superlatieven-tekort-voor-verstappen-na-sensationele-overwinning
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
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