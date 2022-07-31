Хорнер: «На «Гран-при Венгрии» Ферстаппен был просто в огне»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер остался доволен выступлением команды на «Гран-при Венгрии».

«У нас была небольшая проблема со сцеплением, система работала не совсем так, как должна была. Однако затем эта проблема, судя по всему, решилась сама собой и Макс смог на максимуме атаковать соперников, находившихся впереди него. Сегодня Макс был просто в огне, даже с этим разворотом.

Вообще сегодня у нашей машины был отличный темп. Думаю, Серхио Перес тоже мог бы побороться за место на подиуме, если бы не включившийся режим виртуального автомобиля безопасности. Так что у нас есть повод говорить об отличном командном выступлении сегодня», — приводит слова Хорнера racingnews365.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии». Вторым к финишу пришел семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на «Мерседесе». Тройку лучших замкнул его партнер по команде Джордж Расселл. Серхио Перес занял пятое место.