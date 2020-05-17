Руководитель «Мерседеса» заявил, что команда рассматривает вариант с подписанием Феттеля

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что немецкая команда рассматривает возможность подписания контракта с четырехкратным чемпионом «Формулы-1» Себастьяном Феттелем, который покинет «Феррари» после сезона-2020.

— Пока что у нас есть вопрос, что делать с Джорджем Расселлом, он — один из наших вариантов, — цитирует RTL Вольффа. — Впрочем, есть вариант и с Себастьяном Феттелем. Тем не менее, сейчас это не самый главный вопрос на повестке дня, мы сфокусированы на тех пилотах, которые выступают за нас в данный момент. Если говорить о Феттеле, то у него все под контролем. Он сам волен решать, уходить из «Формулы-1» или подписаться в какую-либо команду. На рынке еще есть несколько интересных вариантов.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Феттель либо продолжит карьеру в «Мерседесе», либо покинет «Формулу-1».