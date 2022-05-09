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Сегодня, 07:06

Тото Вольфф: «Мерседес» был третьей по скорости командой, но в гонке нам было не с кем бороться»

Тото Вольфф подвел итоги «Гран-при Майами» для «Мерседеса»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал итоги «Гран-при Майами» для своей команды.

Джордж Расселл занял пятое место, а Льюис Хэмилтон финишировал шестым.

«Рассел долгое время был в числе первых. Мы ставили на появление на трассе машины безопасности — и в итоге это внезапно все-таки случилось. И это сыграло против Хэмилтона, который потерял позицию. Не сказал бы, что у нас есть много поводов для радости. Мы были третьей по скорости командой в пелотоне и нам было не с кем бороться. Проанализируем все собранные данные и выясним, почему так хорошо смотрелись в пятницу, потому что в данный момент нам не все ясно», — приводит слова Вольффа GP Blog.

Победу на «Гран-при Майами» одержал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его парнтер Карлос Сайнс.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/110270/wolff-admits-mercedes-are-still-not-on-top-of-their-issues.html
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Льюис Хэмилтон
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