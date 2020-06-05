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Руководитель «Мерседеса» приобрел 5 процентов акций «Уильямса»

12:10
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф накануне выкупил 5 процентов акций команды «Уильямс», сообщает в Twitter журналист Питер Уиндзор.

Ранее появилась информации, что в «Уильямсе» после аудита готовы продать значительную часть своих акций, но, по уточнениям самой команды, речь может идти даже обо всей компании Williams Grand Prix Holding.

Кроме того, «Уильямс» расторгла соглашение с титульным спонсором ROKiT и к первому «Гран-при» сезона-2020 представит обновленную ливрею для своих болидов.

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