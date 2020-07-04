Руководитель «Мерседеса» оценил возможность появления Феттеля в команде в 2021 году

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф оценил возможность перехода в немецкую команду пилота Себастьяна Феттеля, который покинет «Феррари» после 2020 года.

— Я полагаю, что мы сохраним нынешний состав пилотов, Льюис и Валттери, скорее всего, продолжат за нас выступать в 2021 году, — цитирует GrandPX Вольффа. — Не то чтобы я списываю Феттеля со счетов, но нас устраивают гонщики, которые представляют «Мерседес» сейчас. Мне нравится Себастьян, он — отличный пилот, один из величайших в истории «Формулы-1», к тому же, у нас соседние дома в Швейцарии. Тем не менее, наш приоритет — сохранить Льюиса и Валттери.