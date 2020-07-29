Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, почему пара пилотов Льюис Хэмилтон — Валттери Боттас является лучшим вариантом для немецкой команды.

— Мы довольны нынешним составом пилотов команды, — цитирует Auto Motor und Sport Вольффа. — Они оба невероятно быстры. В неудачный для Льюиса день впереди оказывается Валттери, а в удачный для себя день Хэмилтон неудержим. При этом, у них хорошие отношения друг с другом, а это важно. Когда гонщики ставят свои личные интересы на первое место, это плохо для команды. Наши пилоты уважают интересы команды и положительно влияют на коллектив, поэтому выбор в их пользу — лучшее решение для нас.

После трех этапов сезона-2020 в «Формуле-1» «Мерседес» возглавляет Кубок конструкторов, имея в активе 121 очко. У ближайшего преследователя — «Ред Булла» — 55 очков.