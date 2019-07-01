Руководитель "Мерседеса" назвал причины первого поражения в сезоне

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф подвел итоги "Гран-при Австрии". Победителем "Гран-при Австрии" стал пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен.

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас занял третье место, а его напарник Льюис Хэмилтон – пятое.

– Мы знали о наличии проблемы, преследовавшей нас с начала сезона. Мы активно работали, чтобы компенсировать и минимизировать потери. Было больно наблюдать за этой гонкой, наши машины не могли защищаться и атаковать, – цитирует Вольфа RaceFans.

– Если о хорошем, то у нас была хорошая скорость, однако нам приходилось ехать в эконом-режиме до 400 метров. Но даже в этом случае мы показывали хорошее время на круге и могли бороться за победу. Тем не менее эти проблемы нас ограничили, получилось, что мы ехали как бы в режиме круиз-контроля.