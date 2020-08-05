Руководитель «Мерседеса»: «Хэмилтон понял, что мирный протест ничего не изменит»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф поделился мнением о последних высказываниях и действиях пилота команды, Льюиса Хэмилтона, в которых тот выразил протест против расизма, а также социальной и расовой несправедливости в мире.

— Нам, белым людям среднего возраста, никогда не понять, каково это — подвергаться расовой дискриминации, — цитирует Guardian Вольффа. — Думаю, Льюис понял: мирный протест ничего не изменил за 60 лет, и, вероятно, настало время использовать свой голос для того, чтобы осветить проблему более широко, использовать его, чтобы высказываться протестно в надежде, что это сможет что-то поменять. Я и вся наша команда всем сердцем с ним и поддерживаем борьбу против расизма.

— Мы думаем, что в спорте нет расизма, но, если Льюис говорит, что он есть, то это так, потому что он сам с этим сталкивался, — добавила супруга руководителя «Мерседеса» Сьюзи.