Руководитель «Мерседес» Вольфф заявил, что продолжает искать преемника на свою должность

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф рассказал, что продолжает искать себе замену на пост руководителя команды.

Ранее пост технического директора покинул Джеймс Эллисон. Он перешел на специально созданную для него должность главного технического специалиста.

«Мы с Джеймсом часто общаемся, почти каждый день и полностью координируем наши действия в определении стратегии развития «Мерседеса». На самом деле, задолго до нынешних перестановок, год или два назад, мы с ним обсуждали будущую роль руководителя «Мерседеса». Джеймс ясно дал понять, что это не для него.

С тех пор я внимательно смотрю по сторонам, слежу за тем, что происходит вокруг. Стараюсь понять, кто работает действительно здорово, чтобы я мог наконец-то немного отстраниться от всего этого безумия», – приводит слова Вольффа GP Fans.

Вольфф занял должность руководителя «Мерседес» в 2013 году. Ему принадлежит треть акций команды «серебряных стрел» в «Формуле-1». В декабре 2020 австриец продлил контракт с командой на три года.