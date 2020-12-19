Руководитель «Мерседес» рассказал, когда будет продлен контракт с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф рассказал, когда будет продлен контракт с гонщиком Льюисом Хэмилтоном.

«Эти семь получились настолько успешными в плане титулов, что я не вижу причин не продолжать сотрудничество. Льюис сейчас в лучшей форме. Причина того, что мы до сих пор не продлили контракт, проста. Год назад мы хотели сначала завершить чемпионат, а тяжелые переговоры оставить на потом. Затем началась пандемия, которая затянула процесс. Со временем мы решим вопрос. Контракт будет подписан до начала предсезонных тестов», — приводит Motorsport слова Вольффа.

Хэмилтон выступает за «Мерседес» с 2013 года. В составе команды британец шесть раз завоевал чемпионский титул «Формулы-1».

Предсезонные тесты «Формулы-1» пройдут с 2 по 4 марта в Барселоне.