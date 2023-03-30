Стелла: «Макларен» подготовит что-то вроде болида «Б» до летнего перерыва»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал о кардинальных изменениях болида команды.

«Это всего лишь первый шаг. Мы ожидаем, что будет еще одно существенное обновление, которое затронет больше областей машины и станет более видимым. Можно сказать, это что-то вроде версии Б. А во второй части сезона прибудет еще один пакет обновлений. Так что есть три главные стадии: Баку, после Баку — не хочу называть даты, но до перерыва — и после перерыва. Мы надеемся, что каждый из шагов даст несколько десятых, и амбиции стать четвертой по скорости командой к концу сезона окажутся более реалистичными», — приводит слова Стеллы Autosport.

После двух этапов сезона-2023 «Макларен» занимает 10-е место в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка.