Руководитель команды «Мерседес» инвестировал в «Астон Мартин», купив акции

Руководитель команды «Мерседес» в «Формуле-1» Тото Вольфф приобрел часть акций «Астон Мартина». Как сообщает L'Equipe, 48-летний Вольфф приобрел за 42 миллиона евро 0,95 процента акций «Астон Мартина». Эта сделка усиливает слухи о том, что в будущем Вольфф может занять руководящий пост в команде «Астон Мартин», которая с 2021 года будет выступать в «Формуле-1» вместо «Рейсинг Пойнт» после вливания инвестиций со стороны канадского миллиардера Лоуренса Стролла.

Вольфф восьмой год в «Мерседесе», ему принадлежат 30 процентов акций этой команды.

В «Мерседесе» подчеркивают, что сделка Вольффа по акциям «Астон Мартин» не повлияет на его роль в команде, поскольку это его личные инвестиции.