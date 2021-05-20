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Руководитель «Хааса» высоко оценил выступление Мазепина на тренировках в Монако

21:56
Никита Мазепин. Фото "Хаас".
Никита Мазепин. Фото &quot;Хаас&quot;.
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Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер отметил российского гонщика по итогам свободных практик на «Гран-при Монако».

«По-моему, сегодня он отлично поработал, — цитирует Штайнера Motorsport 20 мая. — Я поговорил с ним после заездов, он был очень рад. Сказал, что с прихода в «Формулу-1» не чувствовал себя таким счастливым.

Он хорошо справился. Не сделал ничего из того, что делать не следовало. Прибавлял с каждым кругом. Нам еще есть, куда прибавлять, но мы на верном пути.

Может, это немного удивительно. Но на каком-то этапе уверенность приходит. Ну и время за рулем сыграло свою роль. Это уже пятый его этап, он привыкает».

Россиянин показал 18-й результат, опередив своего напарника Мика Шумахера и Юки Цуноду из «Альфа Таури».

Дополнительная информация:

https://ru.motorsport.com/f1/news/shtajner-v-f1-mazepin-eshche-ne-byl-tak-schastliv/6512224/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop

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